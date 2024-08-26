一名17歲少年右上臂被人砍了一刀，送醫縫合無礙，半年後傷口長好了，但手腕與手指都無法翹起，輾轉到台大醫院，發現是橈神經損傷造成的垂腕，醫師取他的小腿腓腸神經，做移植重建手術，術後的他終於可再做手腕伸展及手指伸展動作。醫師提醒，若手外傷痊癒後，仍有無力、麻痛、運動功能喪失情況，要警覺恐是神經受損，要把握肌肉未萎縮前，進行神經重建術等治療。

收治病例的手外科醫學會理事，台大醫院整形外科主治醫師謝榮賢表示，橈神經是掌管手臂運動的重要神經，自腋下走到上臂肱骨之下，沿上臂外側一路下行直到手掌背部，一旦受損，依其損傷區域，可能出現手肘無法伸直、手腕或手指無法伸展的情況。

少年手術前右手手腕，與手指都無法抬起與伸展。（圖／謝榮賢醫師提供）

謝榮賢表示，上述少年求診時，已是受傷半年的事，右上臂傷口已長好，右手腕卻呈現垂腕與手指無法翹起情況，嚴重影響日常生活，人生頓入黑白，經檢查懷疑是橈神經損傷併神經瘤，因此安排手術，手術時發現上臂的橈神經斷裂，兩側神經斷端距離10公分，這是造成少年垂腕與手指無法翹起的原因。

謝榮賢隨即取少年小腿腓腸神經做神經移植重建手術，術後少年出國求學，2年後回診，右手手腕可以抬起，手指可以伸展，可以做他手術前無法進行的拿書、握杯等動作，少年也再度展現自信的笑容。

謝榮賢表示，橈神經受傷的原因包括手臂外傷、骨折、車禍等造成神經的拉扯、斷裂，最理想狀態是最初受傷時，就做神經縫合修補術，但若是沒有做，表面傷口長好，內部橈神經損傷，依舊可能出現麻痛、無力、運動功能喪失、垂腕、手指無法伸展等情況。

謝榮賢表示，橈神經受傷原則最好在半年之內，要趕緊進行復健，神經縫合、移植等治療，「愈早進行愈好」，否則有可能會造成肌肉萎縮，關節畸形，這時候再做任何治療，也是沒有意義的。

少年手術後右手腕可抬起，手指也可伸展。（圖／謝榮賢醫師提供）

謝營賢提醒，手臂外傷的病人，除了最明顯的外傷處要注意外，也要留心神經受損「內傷」的可能性，以這名少年為例，外傷處是在上臂，影響的卻是遠端的手腕與手指關節功能。

謝榮賢表示，民眾手臂外傷後，除傷口照顧，要留意肌肉力量，關節活動度是否有不一樣？是否有麻痛、無力或運動功能喪失，若有上述情況，一定要及早告知醫師，做必要理學、神經傳導、肌電圖等檢查，評估是否需安排復健、神經修補或移植術，才能達到最好功能的恢復。