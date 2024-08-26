眾所周知香港導演王晶的第一任「晶女郎」，就是性感女神邱淑貞。當年有著王晶力捧，《賭神2》中邱淑貞性感搶戲；不過卻也因為如此，「有人不開心」，導致王晶遭人襲擊毆打。只是儘管一路合作，兩人最終還是關係生變，從非常親密的朋友變得疏遠。而王晶也首度回應，有關邱淑貞曾在訪問中說，王晶有件深深傷害她、而不可原諒的事情。

王晶回憶起電影《賭神2》，當中邱淑貞口咬撲克牌的鏡頭，被認為是最性感的一幕。只是整部電影拍出來，邱淑貞太過搶眼，「就有人不開心啦！」沒多久，王晶有天回公司，忽然被四個人用力捉住，「捉住手腳，突然在後面捉住，然後一秒鐘之後，我臉就中了一拳還是一腳，我就跌倒了。」後來王晶雖然知道是誰動手，但對方沒有太過傷害他，因此決定不再追究，就當一個誤會也好，或者一個交代也好。

王晶因力捧邱淑貞被人揍。（圖／YouTube 王晶笑看江湖）

不過這件事情並沒有影響他繼續捧邱淑貞，之後又拍了《慈禧秘密生活》、《不道德的禮物》等戲。然而王晶表示，一切關係的轉變，都從《百分百感覺2》開始，「那一部電影呢，她有點不滿啦。其實是雙女主角來的，但是她覺得鄭秀文的戲份比她多。」王晶和邱淑貞合作上出現了嫌隙，「可以說我們就由那時開始，就少合作了；也由非常親密的朋友，變得疏遠。」

鄭秀文、鄭伊健、邱淑貞合演《百分百感覺2》。（圖／中時資料照）

直到1998年，王晶還為了替邱淑貞圓夢，而量身訂做電影《愈快樂愈墮落》，找來關錦鵬執導，希望能讓她有機會去國外參展。但在這之後，邱淑貞與香港富商沈嘉偉戀愛，之後在日本結婚，隨即息影。王晶也給予祝福，「我覺得很好的，其實她年紀也到了適婚年齡。」

不過對於邱淑貞曾講過，王晶有一件「深深傷害她、而不可原諒的事情」，究竟為何？王晶第一次公開正面回答，但他表示，他真的不知道，「我真的是覺得沒有，就算有，我相信是誤會。不過我是一個這樣的人，如果有人要指責我做了某些事，對她不起或者什麼，我不會解釋的。」

邱淑貞曾因一事被深深傷害？王晶首度回應。（圖／YouTube 王晶笑看江湖）

從此之後，兩人沒再見面，直到有一次在中醫診所，王晶遇到懷孕的邱淑貞。當時王晶還誇讚她懷孕依舊很漂亮，兩人客氣交談幾句，但發現整個診所都在看著他們，王晶就走開了，「那次是我最後一次見到她和聊天，以後也沒有特別來往，我都覺得不適合的，不應該來往的。」