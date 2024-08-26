近年墾丁觀光嚴重崩壞，許多人將矛頭指向物價貴到爆，遊客像盤子遭店家宰割。有臉書粉專表示，墾丁擁有媲美海外的生態環境和美景，但是多年來只靠大街、沙灘發展觀光，他認為回歸生態旅遊或深度旅遊的樣貌，就像楓紅加瀑布的日本日光國家公園，打造獨一無二的旅遊景點，吸引國內外源源不絕的遊客，墾丁才能重生。

長期關懷台灣土地與環境的臉書粉專「漂浪島嶼--munch」發文指出，墾丁不是只有大街、沙灘，甚至該說墾丁不是只靠大街、沙灘，吸引觀光，賺取經濟。

文中提到，墾丁作為台灣首座國家公園，應回歸生態旅遊或深度旅遊的本質，仿效國際知名國家公園的模式。諸如日本日光國家公園，以楓紅和瀑布聞名；德國貝希特斯加登國家公園，以國王湖為特色，這些國家公園雖遊客眾多，但是不會爆量，當地居民賺錢是細水長流。

墾丁豐富的生態景觀不輸給國外，然而，許多前來墾丁的遊客，僅止於白天在沙灘上嬉戲，夜晚遊逛大街，對於其他景點幾乎一無所知，甚至於需要導覽才能造訪的生態祕境，也往往忽略。

這種情況導致墾丁在遊客心中的印象，只是塞爆的沙灘和昂貴的夜市，缺乏獨特魅力。許多人認為一生到墾丁一次就已足夠，甚至傾向選擇國外旅遊更便宜。

當一個景點缺乏獨特魅力，就容易被取代，價格便成為影響遊客選擇的主要因素。然而，當一個景點獨具特色，就像日光、國王湖或大峽谷，就是無法替代的旅遊地點，吸引著來自世界各地的遊客源源不絕回訪，始終保持榮景。

文末最後強調，墾丁已死，也許不是壞事。正好讓過去那些殺雞取卵、消耗生態的經營作法，淘汰消失，好讓我們重新認識墾丁風貌，規劃更完善的地區旅遊模式，墾丁才能重生！