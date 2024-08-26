工作時身邊的工具都要好好檢查，以保障自身的安全！在大陸有名機車維修員，疑似剛吃飽飯，正要回到崗位繼續維修機車，沒想到才剛蹲下！一隻約20公分長的起子，不偏不倚的就這樣差了進去！而這名維修員完全沒有因為疼痛而大叫，而是默默起身把起子拔出來，然後就離開了現場！

這整個巧合的過程，被店內監視器拍下，這名紅上衣，還留著一點小鬍子的維修員，嘴巴叼著香菸，正要蹲下維修機車時，沒有注意到屁股底下有隻20公分的起子已經虎視眈眈的在那邊等候，男子一蹲下，就這樣插進了菊花裡，男子馬上起身將起子拔除，然後手摀住下體，趕緊離開去醫院！沒想到同事沒有幫助他，還在現場狂笑！實在有夠慘忍！

而網友們看到這段監視器，忍住狂笑的心情紛紛留言表示：「臥槽！煙都沒掉，是個爺們」、「感覺扎進去好長」、「可憐的菊花」、「結果夠悲催，還能笑得出來？」、「長年的便祕都順了」、「進去的深度….好痛」、「這同事不能要了，笑成這樣」、「想知道後續！」。