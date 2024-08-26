民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議未解，柯稱已發函委請台北市會計師公會，協助指派會計師簽證查核，但綠委林俊憲發現，台北市會計師公會的會計審計委員會執行長是端木正，質疑沒有公信力。對此，前立委郭正亮25日就表示，「我覺得柯文哲已經完全慌亂了，更不要講他太太了，完全零分甚至負分」，郭還提到，「還說要請台北市會計師公會進來查帳，結果執行長是端木正，又說哎呀怎麼會搞出這種事，不覺得很荒唐嗎？」引發討論。

郭正亮25日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，「我覺得柯文哲已經完全慌亂了，不知道什麼叫做辯護策略，更不要講他太太了，完全零分甚至負分，如果連他自己講話都那麼隨便，文章就會越做越多」，郭正亮指出，「台北市議會要10月才開議，所以才說不要講話就沒有新聞了，而這就只有綠營的政論節目會去吵，重點是你一直講話，還說要請台北市會計師公會進來查帳，結果執行長是端木正，又說哎呀怎麼會搞出這種事，不覺得很荒唐嗎？」

郭正亮質疑，「你怎麼會不知道？所以如果再出這種新聞，這個黨就是變成可笑的政黨，這還要說什麼呢？除非你把大家想看到的發票全部亮出來，那還會引起注意」，郭正亮最後也說，「如果都是一些亂七八糟的帳，坦白講我都懶得看，沒有拿出發票，所有的回應都沒有用，這已經到了一翻兩瞪眼的情況」。