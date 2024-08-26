南韓啦啦隊新星李珠珢，近期傳出明年來台發展的傳聞不斷，也讓外界開始好奇她在南韓的一舉一動。近日，就有網友發現，李珠珢某次工作時竟然要幫前輩拿包包，還得低頭讓路，辛酸的畫面讓人不禁感到心疼。

一名專門分享起亞虎啦啦隊的臉書網友Jing Jing，15日在臉書上傳一部短影音。可以看到原本走在前面的李珠珢，竟然停下來讓後面的啦啦隊學姐們走在前面，而且她全程面無表情，都沒有說過任何一句話。

奇怪的是，走在前面的學姐們手上僅拿著飲料杯邊走邊聊天，不時指著前方與後面的同伴說話，面對粉絲呼喊，都給予熱情的微笑。唯獨後頭的李珠珢卻提著一大袋東西，頭低低的快速走掉，跟著學姐的後面入場。

網友們看完後認為李珠珢受到委屈。（圖／FB@Jing Jing）

沒想到這段影片竟吸引55萬人次觀看點閱，大家紛紛留言心疼表示，「還要拿前輩的東西...」、「快來台灣吧，在韓國只會讓自己不快樂」、「連走路也要走前輩後面？」、「我怎麼覺得她有點怕的感覺」、「感覺她很努力降低存在感」、「笑不出來不是沒原因的啦。」

事實上，在韓國的啦啦隊存在非常嚴重的學姐學妹制，再加上當地的保守文化，使得啦啦隊的地位非常低。特別是資歷僅1年多的李珠珢，雖然成功爆紅，卻也讓粉絲憂心，過多的曝光率會為她帶來許多麻煩。