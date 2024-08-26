南韓職棒起亞虎啦啦隊成員李珠珢，日前才剛滿20歲，就擁有韓國、台灣兩地超高人氣，更傳出明年將降臨台灣。為此，前體育主播羅國禎斷言，「明年一定會來台灣的！」

前體育主播羅國禎，24日在YouTube頻道「WeAre」直播聊到李珠珢，並直言對方一定會來台灣發展，「那時候來大巨蛋時，我就說明年一定會來台灣的！」更認為各大球團都想簽她，很多經紀人也想找她。

羅國禎解釋，現在的韓國啦啦隊在台灣這麼夯，而且像李珠珢那樣已經有一定知名度的女孩又更少，並再次強調「啦啦隊她（李珠珢）是一定會來的，她的薪水應該很可怕，就是用搶的！」

羅國禎直言，李珠珢一定會來台灣，而且薪水會很可怕。（圖／YouTube@WeAre）

事實上，另一位前體育主播「團長」蔡明里也在幾天前爆料，已經有台灣的球隊與李珠珢談好，明年就會報到。他強調，這消息是別人向他透露的，不是自己猜測的。如今再加上羅國禎的肯定，讓大家相當期待李珠珢明年的走向。

據悉，羅國禎過去是緯來體育台的主播，為了一圓棒球夢，還一邊訓練一邊播報，最終於2013年踏上中華職棒的一軍舞台，勵志的故事使他在棒球界小有名氣。目前也創立YouTube頻道「WeAre」與球迷朋友們一同互動，其專業的解析與講評，深受球迷喜愛，每次直播都湧入近萬名網友爭相觀看。