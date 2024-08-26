民眾黨主席柯文哲陷政治獻金風波，前立委蔡壁如和柯文哲的關係也成為焦點。民眾黨前立委蔡壁如表示，其實她和柯文哲的關係應該是沒變，但是柯文哲最近看到她，就有點比較有意無意。她更透露，她台中競選總部開幕時，柯文哲有去。

主持人黃暐瀚25日在《下班瀚你聊》節目中問到，你跟柯文哲關係有變嗎？蔡壁如表示，其實應該是關係沒變，但是柯文哲最近看到她，就有點比較有意無意。就是他現在碰到心煩的事情，柯文哲也怕她去碰觸說「你怎麼一件事情搞成這樣」，但是她不會問。在那個場合裡頭，你再去講讓他心煩的事情，也沒必要。

蔡壁如接著表示，此時此刻她可能沒有辦法回到民眾黨中央，她相信柯文哲有能力處理這一次危機，他只要靜下心來，好好的一條一條的解決，應該可以度過危機。

蔡壁如更透露，她台中競選總部開幕時，柯文哲有去。還有一次是韓國瑜要來幫忙造勢，她有跟柯文哲說，柯文哲就說他不要來。因為韓國瑜的行程，一定是兩三個禮拜前就排定了，我們第一時間就會告訴柯文哲。