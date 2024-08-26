3A遊戲大作《黑神話：悟空》20日上線後引發現象級熱議，官方微信表示，截至23日21點整，該遊戲全平台銷量已突破1000萬套，全平台最多同時在線人數達300萬人。不過台灣有部分偏激網友不爽陸製遊戲爆紅，直嗆「這麼喜歡就滾出台灣！」由於綠營有一「黑熊學院」組織，熱愛鼓吹雙向認知作戰論調，剛巧在《黑神話：悟空》第一章節就出現了「打黑熊」場景，有網友表示兩下就打趴黑熊，也有人打了5次黑熊才過關。

台灣近年出現黑熊學院組織，強調對岸對我實施認知作戰，而我方也應採取認知作戰反制。代表性人物為黑熊院長、綠委沈伯洋，他甚至提出從網路使用者上網看A片的類型，會被對岸監測得知政黨傾向等論調，爭議不斷。

粉專「觸極者-有畫直說2.0」25日發文附圖，秀出《黑悟空》的遊戲畫面直呼：「黑神話第一章就是『打黑熊』，一次就把他打趴了！真不耐打！」

觸極者還在留言區貼出沈伯洋「包紮頭髮」的哏圖，酸爆他在立院衝突中一度墜落主席台送醫，但事後的包頭方式卻完全不像真的有受過傷。

網友表示「自摔，根本不需要出手？」、「我打了五次才過」、「跪求頭綁繃帶黑熊MOD（修改模組）讓我們揍」、「牠有頭髮骨折嗎」、「求大神出個省脖癢mod讓大家都能打黑熊」、「黑熊沒有頭巾buff（增益效果）」、「強烈懷疑編排這遊戲的策畫在臭黑熊學院」、「你這肯定帶著私人情緒...才會如此威猛...（觸：真的沒有！我抱著同情心在玩這關，黑熊弱到很可憐）」、「看來是打黑熊專業戶...網路明明很多都被黑熊打得吱哇亂叫...」、「黑熊聽起來就蠻廢的」、「黑熊不用打啦，牠自己會摔下來」、「有噴+9繃帶嗎」、「全遊戲的Boss就這隻我整個暴打！」