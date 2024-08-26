66歲的美國樂壇流行天后瑪丹娜（Madonna），向來以大膽的音樂創作及性感造型著稱，經常在社群分享大尺度辣照。不過，近日有網友發現，她近期曬出的美照中，外貌似乎出現不同以往的變化，立刻掀起熱議。
瑪丹娜16日迎來66歲生日，她一如往常在社群曬出性感美照，引來大批粉絲送上生日祝福，只見她放下金色長髮遮擋胸前，身穿玫瑰金馬甲，傲人身材搭配嫵媚姿勢，非常有女王風範；不過仔細一看，臉上雖然畫著濃妝，但雙頰疑似呈現凹下去的模樣，掀起討論。
另外，她早前還有一個穿著網格透視裝的照片，近距離面對鏡頭自拍，讓她凹陷的臉頰變得更加明顯，且顴骨凸出，雙唇也異常豐厚，整個臉呈現倒三角的形狀，不禁讓人懷疑，這段期間可能去進行了「改造」。
照片曝光後，立刻吸引網友瘋狂討論，有人質疑這樣的外貌變化與她長期接受醫美保養有關，甚至快要變得認不出來；但也有粉絲表示能夠理解，畢竟這是瑪丹娜的個人自由，也許這是她對藝術的另一種展現方式。
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