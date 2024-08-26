大陸湖南省長沙市有位李姓女高官，因被傳出和同是公職人員的李姓男子有「不雅聊天內容」，李女便遭到免職，豈料，日前李男向媒體透露，李女曾是他的「舅媽」，由於舅媽和舅舅離婚後，會透過他了解孩子的情況，於是兩人有了交集，就算舅媽後來再婚，兩人依舊保持著親密關係與密切聯繫。

綜合陸媒報導，湖南省長沙市某一區的女高官李姓女子於去年4月27日被調換職務後，在今年2月份被傳出和某公職人員李姓男子有「不雅聊天內容」，因此，遭到免職處理，而該區的紀委監委已對其立案，目前案件正在進一步審查中。

報導指出，23日李男告訴媒體，他原本與李女是親戚關係，而之前李女是他的舅媽，他表示，因舅媽和舅舅離婚後，對方會透過他了解孩子的近況，兩人才產生密切交集，之後舅媽再婚，他仍和舅媽保持親密關係與密切聯繫。

但李男也說，這起事件發生後，網路上的輿論對他生活上產生巨大影響，不僅有網友說他是「渣男」、「沒正當職業」、「吸毒人員」，還有人認為他是要「敲詐勒索」，他為此於5月份向警察報案，但派出所不受理，其理由是「還沒造成嚴重後果」。

另外，這起事件的女主角，除了電話打不通聯絡不上外，原本工作單位的人員也表示，李女已經離職，部門不會掌握李女離職後的去向，而調查部門人員則對此事件表示「無可奉告」。

消息在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「這外甥很無辜嗎？說的話不也挺」、「亂倫了。這外甥也夠狠得，這下女的工作前途都沒了」、「天啦，毫無倫常可言」、「大開眼界」、「這個男的為什麼不管好自己，非要跟自己的前舅媽搞在一起」、「果然電視劇狗血劇情來源於現實生活中」、「感覺這男的好像覺得自己很無辜，他跟有夫之婦有苟且，自己是不是也婚內出軌」。

大陸某女高官因不雅聊天內容遭免職，日前近傳出對方曾是有親戚關係的「外甥」，兩人的部分聊天內容也曝光。（圖／翻攝自微博）