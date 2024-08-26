國軍113年「精準飛彈射擊」23日在中科院九鵬基地及東部海、空域進行，包括海軍海鋒大隊射擊「雄風二型飛彈」、富江軍艦射擊「雄風三型飛彈」等。退役少將栗正傑表示，從國防部公布的一張圖來看，南部海峽、北部被共機進行三層包圍，嚇壞大家。網友也紛開酸「包水餃了」、「放心，民進黨會當作沒看到」、「等你射衛星再來發細胞簡訊」。

栗正傑24日在《麥玉潔辣晚報》節目提到，國軍22日原本要進行「精準飛彈射擊」，卻發現外海有解放軍電偵船，就停止射擊了。23日早上國防部還很高興宣布，我們試射成功了，但沒想到今天居然公布一張圖，真是嚇壞大家，南部海峽、北部被共軍有人機、無人機進行三層包圍。他強調，國防部是不是要檢討，三軍統帥坐飛機要到金門去視察，是不是有洩密，不然人家怎會選這個時候做層層包圍，過程當中有沒有伴飛？

粉專「誰比朕更有力」25日也PO出23日「共軍圍台圖」，直呼「圈起來了欸...！」由於前立委郭正亮日前曾指出，未來對岸會把台灣周邊海域當成自己的內政來管轄，如今看來更覺氣氛與往日不同。網友表示「他把你圈起來，目前看似他不敢對你怎樣，可是時間久了，他的效果是不一樣的！這個只是時間問題，大家等著看」、「包水餃了！」。PTT鄉民表示「千萬別抬頭」、「掌握中」、「塔綠班用鍵盤抗中」、「看準不敢打阿」。