教官劉上校

研究生黃品慈

113年「全民國防教育南沙研習營」邀請全國師生參與，無論從教育或學習面，都能有效達到深化全民國防教育的目標。基隆市成功國中校長張志明表示，他此次登島體驗淡水井使用及現摘椰子水飲用，親身見證島上自給自足的能力，且能深入了解太平島在國軍、海巡官兵戮力捍衛下，主權相當穩固；此行教師們收穫滿滿，所有經歷都將轉為日後全民國防教育的最佳教材。

中原大學軍訓教官劉上校指出，他過去擔任53工兵群工3營營長期間，曾奉命召集國軍相關專長人員，前往太平島建設戰備起降跑道，此次重回太平島，再見到過去辛勤完工的工程，內心無比的激動與興奮，並與參研師生分享這段經歷。「回憶過往，官兵面對烈日曝曬下，費時半年的時間才完成戰備跑道的鋪設，過去點滴如今歷歷在目，見證官兵辛勤努力成果！」

文化大學地理系研究生黃品慈指出，航行期間至駕駛臺參觀各項儀器設備，並學習海圖繪製，多元且豐富課程讓她獲益良多。特別是她原本專長領域是地圖學常識，發現海上完全是另一個領域，航行過程檢測風向風速、流向流速等，對她而言是相當新鮮的認識，她也從中感受海軍官兵的高度專業。