軍聞網站「Defence Blog」24日報導，烏克蘭軍方同日稍早，成功炸毀俄國沃羅涅日州1處大型彈藥庫；烏國總統澤倫斯基則證實，烏軍近日首度將最新研發、暱稱「圓麵包」（Palyanytsia）的「無人機飛彈」投入實戰，並一舉建功，展現可靠反擊戰力。

報導引述俄國沃羅涅日州州長古謝夫說法，指烏軍24日凌晨動用多架無人機與飛彈，攻擊距兩國邊境約130公里處的奧斯特羅戈日斯克鎮鄰近基地；儘管俄軍防空部隊試圖進行電戰干擾手段，而防空火力也至少擊落1架烏軍無人機，但烏軍仍穿透防空網擊中目標。由於俄軍彈藥庫存放約5千噸各式飛彈、砲彈與輕武器彈藥，相關設施因而數度發生爆炸，引發驚人火勢。

對此，澤倫斯基在烏克蘭「獨立日」活動發表演說時，透露烏軍首度在戰鬥中動用最新研發、以烏國傳統食品為名的「圓麵包」無人機飛彈，強調新武器除代表烏國自製技術獲得重大進展，也可望加強反擊俄軍侵略。

相關報導則說，烏軍雖未證實行動相關細節，且不排除可能是改良型R-360「海王星」飛彈建功，但「圓麵包」兼具無人機的跑道起降特性，以及飛彈配備噴射發動機所具備的高速飛行特性，凸顯烏國自製研發成果斐然，可望擴大反擊俄國本土，削弱其侵略動能。