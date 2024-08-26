日本《共同社》24日報導，日本防衛省已通知沖繩縣政府，美國陸戰隊近期將派遣6架MQ-9無人機進駐嘉手納基地，執行臨時性部署任務，後續預定於周邊海域執行情監偵與巡邏任務，提升美日同盟的海域覺知（MDA）能量。

偕MQ-4C巡邏 監控中共海空動態

儘管美軍與防衛省沖繩防衛局並未透露具體部署時程，但預計該批MQ-9無人機將由運輸機以空運方式運抵嘉手納基地，展開為期1年的部署任務。報導指出，美國空軍自去年10月起，便將第319遠征偵察中隊MQ-9無人機分批從日本九州鹿屋基地移防至嘉手納基地；而美國海軍MQ-4C「崔萊頓」（Triton）無人機，也於今年5月飛抵嘉手納執行任務，凸顯當地已成為美軍情監偵無人機的部署重鎮。

相關報導指出，有鑑於共軍機艦近期頻繁在西太平洋進行演訓，該批無人機隊進駐後，將有效拓展美軍在東海海域的巡邏範圍，加強監控周邊海域的中共海空動態，也可望進一步強化美日同盟情資共享能量，以維護區域穩定。