對流發展旺盛 中部三地豪大雨特報。(圖/氣象署）

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(26)日雲林縣山區有局部大雨或豪雨，臺中至雲林地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。

豪雨地區：雲林縣

大雨地區：台中市、彰化縣、雲林縣

今 (26日)臺灣大部分地區是多雲到晴的天氣，不過因為東邊海面水氣多，東北部一整天可能會有零星陣雨，清晨中部以北地區也會有飄雨的機率，午後因為熱力作用，容易出現局部的短暫雷陣雨，尤其在西半部和山區的機會更高，偶爾有比較大的雨勢發生，降雨範圍也可能擴及到近山區的平地。

氣溫方面，今天各高溫會在32到35度之間，外出感受悶熱，小心中暑。夜晚至清晨馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

第10號中度颱風珊珊向西北西轉西北朝日本方向移動，預估週二至四(27日至29日)將影響日本，欲計畫前往該地的民眾請多留意此颱風最新動態及航班資訊。

今天雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖為「普通」等級；金門為「橘色提醒」等級。