民眾黨主席柯文哲陷政治獻金帳目風暴，前立委蔡壁如曾表示「柯文哲是老闆，她是幕僚，就謹守幕僚的本分」。前立委沈富雄表示，他很佩服蔡壁如，蔡壁如進退有據、口不出惡言，厲害喔。

沈富雄25日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，他很佩服蔡壁如，當年一個從屏東來的小小護士，竟然演到今天，演得真到家，也沒人教她，她就是有天分，蔡壁如說「柯文哲是長官，她是幕僚」， 這是客氣話。蔡壁如就像奶媽，一手「帶大」柯文哲。

沈富雄直言，柯文哲在台大，是一個從來不開刀的外科醫生，辦公室在地下室，前後幾屆醫生沒有幾個看得起柯文哲。而柯文哲所有重症醫師以及葉克膜等工作，通通都是蔡壁如在幫忙做；而且她進退有據、口不出惡言，厲害喔，感覺蔡壁如比柯文哲不曉得厲害幾倍。

另外，沈富雄指出，柯文哲憑什麼以一紙公文，要會計師公會派一個人來查帳。他認為，民眾黨也不要急著去查帳，最後所有的真相，檢調會給全國人民一個交代。他質疑民眾黨跟柯文哲現在做的事情，就是在敷衍、拖時間。