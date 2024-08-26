睽違15年後，代表台灣出戰LLB世界少棒聯盟的桃園龜山國小少棒隊選手在台灣時間今(26日)凌晨3時，於威廉波特世界少棒錦標賽世界系列冠軍賽，出戰代表美國的東南區組冠軍佛羅里達州隊。台灣隊一路領先，可惜6局下遭美國追平比分進入延長賽，並在8局延長加賽中遭美國佛州以1分逆轉，小將們淚灑球場。雖無緣如願拿下世界冠軍，奪亞軍仍是15年來最佳成績。

台灣隊今天先攻，1局上攻下第一分，美國6局下攻下1分追平，雙方進入延長賽。台灣隊七局延長賽接連敲出兩支安打，攻佔1.2壘，可惜後續火力沒能連接，留下1.2壘殘壘。

七局下邱唯喆先三振對手第一名打者，但保送第二名打者上壘，關鍵時刻三振第三名打者。

美國隊在二出局、一壘有人的情況下擊出安打，攻佔1.3壘，情勢一度相當緊張，所幸邱唯喆臨危不亂關鍵時刻又三振打者，讓美國留下殘壘，化解失分危機。

七局打完雙方仍然1比1平手，進入突破僵局制。

八局上雙方進入突破僵局制，二壘有人下開始進攻，台灣隊無功而返。

八局下美國突襲短打，跑者靠傳球失誤攻下致勝分，最終佛州以2比1逆轉勝。