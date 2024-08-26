72歲資深藝人廖峻2018年底二度中風，因左腦幹血液阻塞，右半邊身體受影響，連帶影響日常生活，這些年鮮少在螢光幕前露面。直到2022年，他開始和老搭檔澎澎合體直播鬥嘴，但去年捲入性侵未遂事件，讓廖峻整個人陷入低潮，好在澎澎主動關懷，他才恢復直播。近日時報周刊CTWANT更發現，廖峻從原本只能在家中直播，進步到已經開始出外景拍攝，身體恢復良好。

廖峻和澎澎1960年代以一首「廖廖廖廖廖廖、廖峻，澎澎澎澎澎澎澎、澎澎」出道，還共組喜劇雙人組合「廖峻與澎澎」，堪稱台式脫口秀始祖。據悉當紅時期2人一晚要趕8場秀，每周收入高達百萬，直到秀場文化逐漸沒落，才轉往電視圈發展。

廖峻與澎澎在秀場紅極一時，近年合體表演。（圖／翻攝自澎澎臉書）

時隔近40年，廖峻和澎澎2年前合體開直播，但重組沒多久，去年廖峻遭網紅李伊妍指控性侵未遂，演藝事業全面停擺，整個人足不出戶，澎澎得知後主動陪伴，每周末請女兒載她從桃園到新竹山上，只為了幫老搭檔走出低潮，2人也在去年底恢復直播，還找來廖峻在金門當兵的康樂隊友助陣，成立「廖峻澎澎粉噗團」。

澎澎先前受訪透露，廖峻從一開始走路要人攙扶，嘴巴會歪歪的，狀況有持續好轉。事隔沒幾個月，記者觀察到，廖峻不僅每周六晚間8點準時開播，能和澎澎在直播「答嘴鼓」兼帶貨，連演唱歌曲、粉絲互動都難不倒他，2人更把直播地點移師到外景，地點遍佈北中南，整個人看起來健康不少，直播也累積不少死忠粉絲，每回直播幾乎都有破百條留言。

澎澎不捨好友陷入低潮，主動關心廖峻並鼓勵對方走出戶外一起直播。（圖／翻攝自廖峻澎澎粉噗團）

事實上，廖峻歷經2次中風。2017年，廖峻人在新竹，正好跟有營養師背景的好友許瓊月通電話，對方發現他有異狀，立刻要他就近看醫生，經醫生檢查，判定廖峻右腦中風，好在當時狀況輕微，廖峻事後還在臉書發文報平安，「謝謝大家關心，我很好喔，目前休養中，別擔心」。

2022年底，廖峻到製作人好友蔡見賢公司泡茶，剛好許瓊月也在，對方發現廖峻出現「走路不穩」、「手腳無力」2症狀，血壓飆升到170，好在10分鐘就把廖峻送到附近醫院，是廖峻的救命恩人。

去年廖峻因捲入性侵未遂事件陷入低潮。（圖／本刊攝影組）

不過這次左腦幹血阻塞，讓廖峻整個人元氣大傷，甚至影響到說話、吃飯能力，廖峻也因此無法拍戲，淡出演藝圈，如今身體逐漸恢復健康，開始嘗試外景直播，相信復出電視也是指日可待。

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