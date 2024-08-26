35歲的孫綻被本刊讀者捕獲搭捷運，8月18日下午，讀者搭上北捷松山新店線，發現座位上一位金髮精瘦男子，原來是演員孫綻。當天孫綻身邊不見女友米可白，孤單一人之外，他還不斷地「酷酷嫂」，甚至咳到連坐著都要攙扶著旁邊的立柱，感覺身體十分虛弱。而70歲攝影大師李屏賓也被時報周刊CTWANT讀者在捷運上巧遇，只見他身穿金馬60的黑色T恤，一路都用站的，看起來相當老當益壯。

本刊曾多次拍到孫綻跟女友米可白搭捷運約會，私下作風十分樸實低調，只是這回只見到孫綻一人，米可白不在身邊陪伴，他一邊咳嗽一手扶著旁邊立柱，看起來身體很不舒服，但另一手還堅持滑著手機。有趣的是，其實米可白當天還在社群PO出身穿紅色泳裝的辣照，曾說希望女友走氣質公主風的孫綻，咳嗽完後看到米可白的PO文，可能會咳得更加嚴重了。

孫綻一人搭捷運，期間不停咳嗽，還堅持邊滑著手機，不知是不是看到女友米可白PO出的泳裝照。（圖／讀者提供／翻攝米可白IG）

另外，8月10日晚上9點半左右，本刊讀者在捷運上巧遇李屏賓與友人們從中山站上車，透露李屏賓的聲音相當厚實，看得出身體還很硬朗，他的朋友在中途下車，但他依然握著車門前的立柱，就算有空位也沒坐下，更沒有拿出手機當低頭族，就這樣一路站到唭哩岸才下車，看來即便已經是在業界擁有盛名的大師，他出門還是以捷運代步，十分接地氣。

讀者巧遇李屏賓身穿金馬60的上衣搭捷運。（圖／讀者提供）

李屏賓擁有47年的攝影經驗，《魯冰花》、《花樣年華》、《不能說的．秘密》、《刺客聶隱娘》等經典電影都是他的作品。近幾年他開始擔任金馬獎執行委員會主席，透露當時是在李安的盛情邀約下才接下這個任務，並說：「我也很想讓金馬回到最好的時候。」期許金馬獎能繼續代表華人電影在世界發光。

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