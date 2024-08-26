墾丁觀光人潮大減，再度成為熱議話題；有位YouTuber日前前往買了6片櫛瓜，要價100元，墾丁議題再度延燒。立委葉元之表示，當時屏東縣長潘孟安曾開出3支箭，包括消保官不定期稽查及業者要自律等措施；現在還是民進黨繼續執政，消保官有沒有去稽查櫛瓜呢？

葉元之25日在政論節目《新聞大白話》中表示，去墾丁跟去淡水，心態不一樣，若住台北，今天剛好假日，搭個捷運就去淡水，玩一玩就回來。去墾丁則是度假心態，去三天兩夜，或是兩天一夜，是抱著度假心情去的。如果你發現去日本花的錢，比去墾丁還便宜，當然選擇去日本。

葉元之接著指出，2018年潘孟安競選屏東縣長連任，他就有注意到這問題，他（ 潘）曾講到要讓墾丁的人潮回流。陸客沒來，若要讓國旅人潮回來，價錢當然要控制；可是今年已經是2024年，還在講他們的物價這麼貴，不禁質疑都隨便開價。

葉元之更點出，當時潘孟安為了穩定消費，開出3支箭。1支箭是要消保官不定期稽查，現在還是民進黨繼續執政，消保官有沒有去稽查櫛瓜呢？第二，政府要業者自律，但6年了也沒自律，不然也不會開出這種價錢；第三，潘孟安還要消費者尊重市場，業者價格的透明化，很重要。