女子小萱指控男子阿國（均化名），2人交往6年後登記結婚，卻[因阿國有婚姻存續，經法院判決他們的婚姻撤銷，才知道阿國惡意隱瞞，曾有多次婚姻紀錄，她不滿原本將終身託付，期望幸福圓滿，展開新人生，生育自己的孩子，但婚姻撤銷並在戶籍登記留有紀錄，還耽誤生育黃金歲月，因而訴請賠償40萬元。

法院審理，阿國辯稱，小萱先前已以相同事由，向他請求侵權損害賠償，經法院判決確定，已給付175萬5500元，小萱就同事件不得再行起訴。

法官考量，小萱主張阿國侵害她結婚意思及性交意思自主權，依法請求賠償，法院前一次審理時，判決確定給付175萬5500元。而依相關資料顯示，阿國在與小萱登記結婚時，先前已有4段婚紀錄，而阿小萱與阿國結婚時，阿國的第5段婚姻仍存續中。

法官認，雙方的婚姻被撤銷，歸責於阿國，刻意隱瞞另有婚姻關係，導致小萱對於婚姻永續圓滿之憧憬落空，錯失適婚之青春年華，受到阿國侵害所生精神上之痛苦甚深。

另外，小萱已因性交、結婚自主權受到侵害，獲取阿國的損害賠償，本案不再重複斟酌其此部分所受損害。

法官審酌，小萱是在住院時，申請戶籍謄本才得知，她與阿國在交往期間，阿國另有婚姻紀錄，加上2人實際共營婚姻生活不到7個月，尚未生育子女，家庭依存關係尚非緊密。日前依法宣判，小萱請求阿國賠償損害，以20萬元為適當。