一名男子昨晚到新北市板橋車站內的環球購物中心，放眼望去全是外籍移工，起好奇問原因？貼文引發網友熱議，有知情人表示，昨新北市政府勞工局舉辦「印尼移工嘉年華」，邀請「印尼周杰倫」到場演唱，吸引萬名移工共襄盛舉，台灣網友給這場活動高度評價，直呼這才是多元包容的社會，但也有少部分人說現場遺留垃圾，影響市容。

原PO昨（25）日於《Threads》指出，板橋車站內的環球購物中心，全都是外籍移工，好奇是什麼事讓他們聚集？

移工們參加完後的現場遺留一堆垃圾。（圖／記者楊雅婷攝影）

新北市政府勞工局與駐印經濟貿易代表處昨上午10點在板橋市民廣場舉辦「2024印尼移工文化嘉年華」，還邀請YouTube點閱破億、有「印尼周杰倫」稱號的Denny Caknan來台開唱，此外現場還有摸彩活動等，吸引萬名移工前往參加。

貼文引發千名網友討論，多數人給予高度評價，指在板橋車站，看到移工的臉上掛著笑容，感覺很開心，讚包容多元文化的社會，才是自由的社會，「他們今天去看『周杰倫』啦！我家印傭也請假去看」、「可以一解思鄉之情，很不錯」、「，多辦點他們可以參加的活動不錯」、「今天經過人真的超多，不過氛圍很好大家感覺都很開心」；也有少部分人抱怨不只捷運擠爆，周邊還留下不少垃圾。