距離國慶日只剩下不到2個月，身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜近日指示，要辦好中華民國的生日、凸顯「中華民國元素」，遭綠委賴瑞隆批評。不過，資深媒體人黃揚明指出，國慶執行團隊其實是由內政部次長擔任的慶籌會秘書長帶領，「東西還沒設計出來你就講華國美學，我是覺得這有點先射箭再畫靶」。

針對韓國瑜的指示，賴瑞隆表示，這幾年國慶增加了更多台灣元素，不該再走回華國美學。他呼籲，除了中華民國存在外，台灣元素也應該保留，韓國瑜不該沒收它們，「如果是低俗和簡易化，會讓文化素養持續下滑」，

黃揚明昨（25）日在政論節目《新聞大白話》指出，慶籌會的主委雖然是立法院長，但執行團隊是由內政部次長擔任的秘書長率領，現在，賴瑞隆說韓國瑜指示凸顯中華民國元素，「華國美學」就回來了，但實際上，執行團隊還是民進黨政府自己的團隊，「啊是怎樣？」

黃揚明接著說，國慶主視覺只要能凸顯中華民國，如寫「ROC」等，都是件很好的事，但重點在於，過去幾屆國慶都給人在過「台灣國」，而非中華民國的生日，而韓國瑜作為一個紮紮實實的中華民國派，指示凸顯中華民國元素毫無懸念、沒什麼好爭執，「東西還沒設計出來你就講華國美學，我是覺得這有點先射箭再畫靶」。