洋基史坦頓全壘打。（美聯社）

Make it 5⃣0⃣ for The Judge 🫡#AllRise pic.twitter.com/BG8ThS33fP — New York Yankees (@Yankees) August 25, 2024

美聯全壘打王「法官」賈吉（Aaron Judge）生涯第3度達陣單季50轟，成為史上第5人，追平退役球星A-Rod的紀錄。大聯盟最高紀錄是4度單季50轟，目前由貝比魯斯（Babe Ruth）、馬奎爾（Mark McGwire）、索沙（Sammy Sosa）共同保持。單季50轟的難度極高，即使是全壘打王邦茲（Barry Bonds）其實也只有1季達陣，就是他73轟的那一季。

洋基26日對戰洛磯，賈吉首局就逮住一顆變速球轟了431呎兩分炮，跨越單季50轟。第7局猛將索托（Juan Soto）補上本季第37轟，賈吉「背靠背」追擊第51轟，單場雙響炮！不料賈吉才剛慶祝完，後面的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）也敲了陽春炮，「背靠背靠背」的3發全壘打，苦主是洛磯中繼投手克里斯威爾（Jeff Criswell）。洋基終場10比3痛宰洛磯。

賈吉今年5月初的打擊率僅有0.197，他當時表示會做出調整，現在他打擊率高達0.333（美聯第2），長打率、攻擊指數皆是全聯盟之冠，以51轟122打點穩坐打擊雙冠王。索托說：「結尾比開頭更重要，大家起初很擔心賈吉的狀況，但我一點也不擔心，因為他是個偉大的打者，我從沒看過有人這樣一直敲全壘打。」史坦頓對此形容說：「他好像在打電玩。」