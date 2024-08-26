新北市三重1名65歲洪姓男子，日前凌晨4時許，步伐不穩從騎樓走出，在附近執行守望勤務的三重所員警隨即上前關心時，但洪男說沒幾句話就突然倒地，還不斷全身抽搐，員警立即通報救護人員，但洪男竟失去呼吸心跳，便立即給予CPR急救，所幸順利恢復意識，救護人員到場隨即送醫，經住院治療後並無大礙。

據了解，洪男當時因重心不穩趴倒在地，並且表情痛苦全身抽搐，還不斷用頭撞地板，員警立即以手臂靠在洪男頭部防止受傷，並通報救護人員到場處置，但洪男卻突失去意識無呼吸。

員警林俊凱當下機警判斷，立即施以心肺復甦術起就，所幸洪男順利恢復生命徵象及意識，救護人員到場後，將洪男送醫院治療，經住院後並無大礙也順利出院。

據了解，洪男當天與朋友聚餐有喝一點酒，加上本身有高血壓等慢性疾病，才會昏倒、抽搐等症狀，所幸警方當下機警判斷且即刻急救，成功與死神搶命。

三重警分局長黃國政提醒，近日天氣不穩，開始早晚溫差大，民眾應隨時留意身體狀況，飲酒勿過量，家人也應互相關心健康狀況，避免憾事發生。