中颱「珊珊」持續增強，直撲日本，氣象專家吳德榮表示，珊珊颱風向西北西接近日本九州南方海面，明天強度達到最強，周三起颱風將有2次或3次登陸日本機率，先登陸九州、或四國、再登陸本州。台灣今天到周日午後各地有雷陣雨，周三起盛行西南風，降雨範圍更大，有局部性大雷雨。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，中央氣象署今日2時路徑潛勢預測圖顯示，中颱「珊珊」受太平洋高壓的導引，略向西調整，向西北西、逐漸逼近日本九州南方海面，明日至周六（27～31日）大迴轉、轉向東北，明日達最強，周三、四受地形破壞、逐漸減弱。

吳德榮表示，今日2時各國官方路徑預測圖顯示，周三（28日）起珊珊將有2次或3次登陸日本，先登陸九州、或四國、再登陸本州的機率。但登陸確切地點及時間仍會不斷調整，若有日本行程，應密切注意其動態。

左圖：中颱「珊珊」受太平洋高壓的導引，向西北西、逐漸逼近日本九州南方海面，明日至周六（27至31日）大迴轉、轉向東北。右圖：今(26)日2時「各國官方路徑預測圖」顯示，周三(28日)起「珊珊」將有2次或3次登陸日本的機率。（翻攝自三立準氣象.老大洩天機）

吳德榮說，今、明（27日）兩天太平洋高壓雖減弱、全台仍晴朗炎熱，注意防曬、防中暑；午後局部雷陣雨在近山區發展，少部分平地受到影響，有局部性大雷雨發生的機率。今日北部氣溫23～36度、中部23～35度、南部24～36度、東部22～35度。

吳德榮指出，周三至周日（28～1日）盛行西南及偏南風、天氣仍偏熱，並且與陸風輻合、清晨西半部偶有局部短暫陣雨，午後近山區局部雷陣雨發展，並擴展至部分平地，有局部性大雷雨發生的機率。