民眾黨爆發政治獻金申報不實風暴後，許多前幕僚紛紛跳出來砲轟，引發各界關注。國民黨台北市議員柳采葳透露，有幾名民眾黨前幕僚皆表示，講真話的人在民眾黨內永遠不會受重用，且還會被無端攻擊，民眾黨得好好處理這個問題。

而民眾黨前黨員吳靜怡近日也在網路節目中接受專訪，詳述自己由柯粉變「柯黑」的心路歷程，直言柯文哲只重視聲量變流量再變選票，而她自己說了真話後遭內鬥，柯卻默許此風氣延燒，人才當然會折損流失。

柳采葳昨（25）日在政論節目《TVBS戰情室》中指出，許多曾與民眾黨主席柯文哲、民眾黨立委黃珊珊等民眾黨內核心人物共事過的人，都無法好聚好散，至今狂打民眾黨的不是國民黨和民進黨，而是前幕僚，包括前民眾黨秘書長謝立功、「小牛」柯昱安等人，讓她不禁質疑，這些人以前到底受到多不公平的對待？

柳采葳進一步說道，她曾與其她民眾黨前幕僚私下聊過，並都透露「講真話的人在民眾黨內永遠不會被受重用」、「不會被聽」，當這些人選擇遠離後，黨內的人還會無端攻擊已經退出的人，讓他們非常不開心；柳采葳直言，民眾黨得好好處理這個問題。

另外，針對民眾黨要找公正第三方查帳一事，柳采葳直言，現在才找太晚了，如今大家已認為民眾黨是做「假帳」，民眾黨的信任度低到谷底，不會因為找第三方公正單位，就相信民眾黨完全沒有任何問題。

吳靜怡近日則在斐姨所思【阿姨想知道】節目中，接受主持人范琪斐專訪時也透露，民眾黨內常上演「個人之間」互鬥，而非「派系鬥爭」，而柯則藉此維持其權力高度，但也因此留不住人才；她也自爆，因自己不說假話，黨內一些人、甚至柯文哲本人早就想處理她，而她被開除黨籍一案，其實也是在中評會相關程序尚未確定之前，黨部就先發新聞稿宣布。