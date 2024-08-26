張鈞甯去年遭傳秘戀馬來西亞電影導演柯汶利，且當時更有消息指出兩人將在今年底完婚。對此，張鈞甯公開認愛，坦言爸媽喜歡對方，但否認結婚傳言。如今兩人在葡萄牙里斯本，被網友巧遇。

一名網友日前在小紅書上，分享自己在葡萄牙里斯本的「stivali」選品店巧遇張鈞甯，「哇塞，是誰這麼好運氣，剛到里斯本閒逛就偶遇張鈞甯了，是我們呀！」而原PO也忍不住稱讚張鈞甯超級有氣質、人非常好，不僅開心地答應與她們合照，還詢問她們是從哪裡來的，「突然被明星這麼友善的問家常，一時激動的不自然了！」最後原PO提到，與張鈞甯同行的男伴也很紳士，「遠遠的向我們微笑點頭」。

一名網友日前在小紅書上分享自己在葡萄牙里斯本的「stivali」選品店巧遇張鈞甯。（圖／翻攝自小紅書）

照片曝光後，其他網友都紛紛稱讚張鈞甯，「絕了，真人這麼美的嘛」、「她很漂亮，顯得好年輕，完全看不出來40多歲了」、「一看身材都是有在長期運動的」。同時有人憑髮型及眼鏡，認出與張鈞甯同行的正是導演男友柯汶利，兩人還十分有默契地穿著一身黑，並開心與店員交談，甜蜜的互動也讓人看了直呼「真的太甜！」、「感覺好事近了」、「希望兩人有好消息」。

張鈞甯還親切地與原PO合影。（圖／翻攝自小紅書）

其實張鈞甯與導演男友柯汶利合作的新電影《默殺》，7月初在大陸一上映就突破約新台幣60億票房。先前回到馬來西亞宣傳時，兩人還趁機牽起手來，閃瞎眾人。而當被當地媒體問道：「什麼時候會有結婚的好消息？」柯汶利則回應，目前正忙於電影的宣傳行程，手上也有好幾個項目企劃，還需要找到合適時機。