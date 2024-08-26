市場從8月低點反彈的行情將面臨重大考驗，AI晶片龍頭輝達（Nvidia）本周三盤後將發布業績報告。

除此之外，市場還將關注Salesforce、百思買、戴爾和Lululemon財報，以及聯準會偏重的通膨指標—個人消費支出（PCE）價格指數。

聯準會主席鮑爾上周五在傑克森霍爾央行年會上表明「政策調整的時候到了」。此番發言被視為聯準會在9月降息已成定局。

美股標普500指數、那斯達克指數和道瓊指數應聲大漲，上周均收漲逾1%，也都已來到歷史高點附近。標普500指數距離其歷史收盤高點不到1%。

標普500指數幾乎所有成分股都已經公布業績，本周將迎來重中之重、最受矚目的財報：輝達。

華爾街預期輝達獲利較去年同期成長約109%、營收年增99%。任何與輝達新一代AI晶片Blackwell是否延遲出貨的最新消息將尤其受到投資人關注。

在AI熱潮帶動下，今年以來輝達股價已上漲約160%。上周五輝達大漲4.55%，收在129.37美元。

KeyBanc分析師John Vinh表示，對第三財季Blackwell晶片出貨量「不怎麼樣的預期」，已經被Hopper晶片訂單增長所抵消。我們預期輝達業績優於市場預期或獲得上修，而幅度取決於Hopper GPU強勁的需求。Vinh給予輝達股票180美元目標價，稱即使輝達最近大漲了30%，但看起來仍具吸引力。