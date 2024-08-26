明遠公司主要從事半導體製程設備關鍵零組件與子系統之研發、製造、銷售及技術維修服務，董事長為寇崇善，推薦證券商係凱基證券及第一金證券，申請時資本額3億603萬3000元；明遠公司112年合併營業收入為7億2775萬元，稅後淨利為1億291萬8000元，每股盈餘為3.45元；113年上半年合併營業收入為3.88億元，稅後淨利為5693萬元，每股盈餘為1.86元。

力領科技公司主係從事車用顯示器驅動晶片之研發、設計及銷售，董事長為毛穎文，推薦證券商係兆豐證券、凱基證券、永豐金證券及中國信託證券，申請時資本額3億8024萬3000元；力領科技公司112年度營業收入為26億5653萬6000元，稅後淨利為4億3689萬4000元，每股盈餘為11.54元，113年上半年合併營業收入為14.61億元，稅後淨利為3.1億元，每股盈餘為8.14元。

全家餐飲公司主係取得國外餐飲品牌授權並開設連鎖直營門市，董事長為吳勝福，推薦證券商係元大證券及玉山證券，申請時資本額2億3000萬元；全家餐飲公司112年度合併營業收入為21億7595萬7000元，稅後淨利為1億106萬1000元，每股盈餘為4.31元；113年上半年合併營業收入為11.46億元，稅後淨利為6421萬元，每股盈餘為2.79元。

銳澤公司主係從事高科技產業製程所需之氣體供應系統工程服務，及氣體供應系統附屬設備製造及銷售，董事長為梁進利，推薦證券商係凱基證券、元大證券、永豐金證券及國票證券，申請時資本額3億1600萬元；銳澤公司112年營業收入為17億7972萬6000元，稅後淨利為2億4427萬7000元，每股盈餘為9.02元；113年上半年合併營業收入為8億4997萬7000元，稅後淨利為1億325萬1000元，每股盈餘為3.27元。