安泰銀藉此提供失智民眾及家屬緊急聯繫通報、實質照護支援、轉介就醫、人員協尋等服務，並將如何辨識失智症列為員工教育訓練的標準必修課程，將臨櫃觀察客戶認知能力自高齡擴及至所有往來客戶，以提供弱勢族群或陪同家屬適切協助及優質的友善服務。

據世界衛生組織估計，全球平均3秒鐘就增加1名失智症患者，國發會預估台灣將於2025年邁入超高齡社會，人口老化現象加劇使失智症成為重大公衛與社會議題。如何為失智症患者及其家屬提供適切的支持與照護，將成為高齡化國家的重大挑戰。

一般民眾對銀行的傳統刻板印象可能是金融交易往來的對象，但在邁向永續發展（ESG）轉型之路，傳統的金融服務及交易提供者的角色也開始轉變。除了在環境議題上須發揮資金提供者責任外，在社會關懷面向也扮演起社區高齡照顧及失智友善服務的角色。

安泰銀長期深耕於分行所在社區，以專業的社區型銀行自許，深知失智症對患者及其家屬帶來的挑戰，設置失智友善守護站為具體實踐社會責任與永續發展堅定承諾，並持續推動社會對失智症的認識及理解，引領客戶及社區鄰里對將面臨的社會問題預先作好準備及因應。

安泰銀表示，創造友善的服務場域，守護失智弱勢、關懷高齡長者，為該行構建永續金融的企業社會責任，未來將積極推動永續服務，結合環境保護、社會責任與公司治理理念，致力為社會創造永續價值，共同邁向更美好的未來。