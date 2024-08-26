思邁智慧輸液系統包括由英華達研發的輸液幫浦、輸液連線系統軟體，以及由尼得立斯研發製造之專用輸液套，均由國人自主研發製造，不僅提高病患的輸液安全，亦能促進護理師的工作效率，更可推動智慧醫院，將會是智慧醫療的重要一環。英華達醫療電子事業負責人曾慶安副總經理表示，思邁輸液系統在國內已全面導入數個醫學中心，在國內立穩腳跟後，本次跨出海外市場對英華達「思邁」品牌而言，是一個非常重要的里程碑。

Muang Samut Paknam醫院院長Dr.Pipat Pongrattanaman於8月23日於曼谷舉行的驗證場域成果發表儀式上表示，「思邁智慧輸液系統」是來自於台灣的優秀系統，可提高病患的輸液安全，亦能提高護理師的工作效率，更期待可推動醫院進階為智慧醫院，大幅提升泰國醫療智慧化，很榮幸可以成為「思邁智慧輸液系統」在泰國的第一批臨床使用據點。

金屬中心黃博偉副處長致詞時表示，台灣醫療產品很優秀，政府積極協助廠商推廣至海外，此計畫著重於在泰國醫院場域進行臨床輸液驗證，以功能性及滿意度兩個面向評估「思邁智慧輸液系統」可帶來的效益，不僅可促進國際間醫療科技的共享和交流，更可以此效益評估做為我國智慧醫療解決方案的效益佐證，建立又一個臺灣智慧醫療器材系統整合輸出的成功範例。