為防杜假藉捐贈名義，逃漏土地增值稅，新竹市稅務局自9月1日起至11月30日展開私人捐贈供興辦社會福利事業或依法設立私立學校使用之土地，經核准免徵土地增值稅者的土地使用情形清查作業。

新竹市稅務局表示，清查作業每年辦理書面檢查，每三年會同主管機關及地政事務所成立檢查小組辦理實地勘查清查作業。

檢查項目包括核對列管土地權屬、持分及面積、土地有無按捐贈目的使用、有無違反事業設立宗旨、土地收益是否全部用於該事業及捐贈人有無以任何方式取得捐贈土地利益。

列管土地如被查獲有以上不符情形，將會被追補原免徵土地增值稅款，同時依土地稅法第55條之1規定，再處應納土地增值稅額2倍以下罰鍰。

稅務局說明，私人捐贈核准免稅時之法人章程已載明法人解散時，其賸餘財產應歸屬當地地方政府，也是清查的重要項目，若於核准免稅後修改章程，其解散後之賸餘財產非歸屬於地方政府所有，即不符合當初免稅之條件，將補徵原免徵土地增值稅。

稅務局提醒，財團法人受贈供興辦社會福利事業或私立學校使用之土地，既經核准免徵土地增值稅，就應遵守使用情形及相關規定，以免遭補稅及裁罰。