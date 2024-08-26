今（26）日小編精選5件國內外財經大事。台股觀望氣氛濃厚，就連成交量也大幅縮減，在此狀況下投資人該如何選股？由內資主導且籌碼較為輕盈的族群或許能夠殺出一片血路。

【1】16檔中小悍將股 法人青睞

專家建議，國際資金持續觀望下，此時專注於內資主導、籌碼輕盈易拉抬的中小型股更有利，篩選股本50億元以下、股價站穩5日線多頭上，成交同步量增法人買進的16檔「中小悍將」股，成為股海震盪明燈。

【2】中信金併新光金…不怕買不到51％ 怕逾七成來應賣

具多起併購經驗的財顧專家指出，中信金贏面大，因為併購三個關卡的金管會、公平交易委員會、投審會，都沒有反對理由，加上中信金這次拿出的「胡蘿蔔」相當大條，新光金股東參與應賣機率高，結果可能是「中信不怕買不到51％，而是怕70％～80％應賣，就像當年渣打銀行併新竹商銀應賣高達97％」。

【3】專家真心話 購屋要選「銀行願意借錢的」

去年政府推出新青安房貸，由於較佳的利息補貼、貸款成數，刺激首購族進場購屋，不過近來銀行對放款態度「由綠轉紅」，住商不動產企研室執行總監徐佳馨建議，購屋族在下手前首要考量考量貸款條件，銀行端若願意貸款，未來轉手也不成問題，與其選擇喜歡的，不如選擇銀行願意借錢的，未來性也更好。

【4】台股9月攻季線 緊盯6關鍵

展望本周，輝達財報是最大關注焦點，估台股在月、季線間盤整，不過法人認為，自下周進入第三季底的9月，還有美國就業數字等五大焦點也待觀察，搶進季底作帳行情須留意，半導體供應鏈、輝達概念股、蘋果概念股則是首選標的。

【5】中信金今向金管會遞件 拚過關

雙龍搶珠新光金，中信金23日臨時董事會拍板將以每股14.55元收購新光金，歷經周六日加班備妥備審文件後，今日將向金管會遞件，爭取一次過關，盡快啟動收購。台新金、中信金也分別在本周二、周三舉行法說會，屆時法人焦點都會是併購新光金一事，除解答對合併出價的提問，也趁此爭取法人支持。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。