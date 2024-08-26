台大癌醫分院女護理師小萱（化名）指控，住院化療男子阿國（化名）對她性騷，第1次是她要確認是否訂晚餐時，阿國伸手觸碰她胸部，隔天巡房時，阿國突起身坐床上，將雙手圈住她左大腿，向上滑動至腿根部還碰觸下體。小萱不甘受辱提告，但訴訟期間阿國身故，法官判決繼承人須賠償20萬元。

法院審理，小萱指出，阿國第1次觸碰她胸部後她暫時隱忍，沒想到第2天巡房時，阿國竟然又伸出鹹豬手還摸下體，經她出言制止後，又再次以雙手圈住她大腿，並往上滑動碰觸。

小萱表示，阿國不法侵害她的身體權，導致她精神受有極大痛苦，因此依法請求賠償20萬元。但是在訴訟期間，阿國已經身故，所以依據繼承之法律關係，請求阿國的繼承人，應在所得遺產範圍內，給付她20萬元賠償。

法官審酌，阿國在事發後2年後死亡，他的繼承人，依民法第1148條第2項規定，應於因繼承阿國所得遺產範圍內，對小萱所生損害負清償責任。日前依法判決，阿國的繼承人應給付小萱20萬元，應予准許。不得上訴。

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