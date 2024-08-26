道奇T.赫南德茲(左)與大谷翔平慶祝贏球。（美聯社）

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道奇26日以3比1打敗光芒，戰績來到78勝53負，大谷翔平3打數掛零，還險些被觸身球打傷。光芒中繼左投洛夫雷迪（Richard Lovelady）第8局被換上來，他投得很歪，第4球砸在大谷左臂上，大谷痛得摀住手腕往一壘跑，主審判定大谷沒有出棒，以觸身球上壘。隊友貝茲（Mookie Betts）後面第1球就轟成全壘打，幫大谷出了一口氣。

大谷在觸身球之後沒有退場，賽後X光檢查無事，所幸這顆時速148公里的觸身球沒有傷到他的骨頭，只是輕微瘀傷。總教練羅伯茲（Dave Roberts）宣布大谷可以照常出賽，「大谷沒事，但我們都好緊張，貝茲前面就是這樣受傷。」

貝茲在6月中被皇家投手的觸身球砸傷，造成左手腕骨折，缺陣近兩個月才回歸，也錯過了明星賽。這次大谷被砸到讓大家很緊張，他的情況和別人不同，他是右投左打的二刀流，右手肘開刀之後主要靠左手打擊。

道奇主場球迷很緊張，怒噓投手洛夫雷迪，還有網友要求他公開道歉。也有人質疑為何道奇防護員沒有立即上前查看，不過大谷當時自認狀況沒有問題。