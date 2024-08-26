民眾黨的選戰獻金假帳風暴持續延燒，還連帶衍生出對黨主席柯文哲、柯夫人陳佩琪房產的相關討論，民眾黨台北市議員林珍羽坦言，近日很多民眾黨支持者確實很失望，她並點出了黨在這次事件中犯下的兩大錯誤。

「我說真的，這陣子外界觀感很不好，對民眾黨絕對是重傷」，林珍羽昨（25）日在政論節目《TVBS戰情室》表示，從帳務爭議爆發到現在，民眾黨確實做得不好、有兩大錯誤：首先，柯文哲過去一直給人小氣、節儉的形象，但為什麼在選戰政治獻金高達有10萬筆的情況下，卻是如此便宜行事？照理說，應該是花錢請專業團隊，而非只是交給財務長處理。

第二，民眾黨在危機處理的能力上還有很大的進步空間；現在不是一句「錢沒有落入任何人的口袋」就能解釋清楚，民眾黨該花更多心力讓支持者知道整個政治獻金的問題，並且面對、改進做錯帳、漏報帳的問題。

林珍羽也直言，自己同樣接收到非常多支持者的失望、難過情緒，他們認為，民眾黨在事發第一時間就把事情處理好，而不是讓它演變成現在的局面。她提到，自己相信民眾黨一開始有找到第三方公正單位，而究竟是哪個環節出了錯誤，競辦必需說明清楚，才能讓支持者重拾信心。