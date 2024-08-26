真主黨25日以數百火箭彈、無人機報復以色列，以軍先發制人打擊黎巴嫩南部。

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）昨（25）日為遇害的最高階指揮官報復以色列，雙方互相開火，真主黨狂轟數百發火箭彈後稱「今日」行動結束，疑似暗示明日繼續，真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）昨日表示，將評估昨日攻擊釀成的影響後，再決定是否採取進一步攻勢，他對黎巴嫩民眾表示「現階段可以喘口氣」。

綜合路透社、美聯社、新聞周刊（Newsweek）報導，真主黨報復行動結束後約12小時，納斯拉勒發表電視演說指出，真主黨將評估此次行動結果，「如果結果不足，我們保留下一次回應的權利」，他也提及葉門叛軍「青年運動」（Houthi）、伊朗都還未報復以色列，但他對黎巴嫩民眾強調：「現階段這個國家可以喘口氣及放鬆。」

針對以色列昨日稱偵測到真主黨將對以色列發動攻擊、因此以軍先發制人打擊黎巴嫩境內目標的說法，納斯拉勒怒斥以軍空襲黎巴嫩南部的行動已「跨越所有紅線」，他強調真主黨仍「如期」進行報復空襲。

真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）25日發表電視演說，他表示將評估攻擊成效後，再決定是否採取進一步攻勢。（路透社）

他說真主黨成功發射超過300枚卡幽沙式（Katyusha）火箭彈，以分散以色列鐵穹防空系統的注意力，接著再派出攻擊無人機，並且首度從黎巴嫩貝卡谷地（Bekaa Valley）派出無人機，他強調，沒有任何一座火箭發射器或無人機在以色列的先發制人打擊中受損。以軍昨日稱，派出100架戰機摧毀真主黨40處、共數千座火箭發射器。

納斯拉勒也表示，真主黨並未計畫進行更大規模的攻擊，但他坦承，之所以延遲將近一個月才替7月30日遭以色列狙殺的最高指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）復仇，其中一個原因是為了讓加薩進行停火談判，以及讓其他親伊朗組織能與伊朗協商是否一同報復以色列，另外真主黨也觀察到以色列及美軍在該區域「動員」。

圖為以色列北部海濱城鎮阿科（Acre）一處公寓在真主黨火箭彈及無人機攻擊中受損。（路透社）

他也證實真主黨昨日的主要目標是以色列境內110公里處的以軍軍情機地，該基地距離特拉維夫僅1.5公里。

以色列與真主黨25日交火，目前已知在黎巴嫩釀成3人死亡、以色列1人喪命。

現階段顯然已避免全面戰爭

美聯社報導，特拉維夫智庫「國家安全研究所」（Institute for National Security Studies）研究員希特里諾維奇（Danny Citrinowicz）分析，真主黨可能試圖「在不升級為戰爭的情況下平衡局勢」，他說，雙方都希望各自的說法已足以讓他們宣布勝利，並避免更大規模的衝突。