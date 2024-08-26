社交軟體App選擇多，一名女子觀察妹妹的LINE很少有訊息跳出，才知道LINE只剩下班級群組，和朋友聊天都改在IG，她驚訝不已，多數人表示，聊天已移轉到IG，LINE早就不用了，更有人喊出會用LINE的只有老人。

原PO近日於《Dcard》指出，妹妹的LINE幾乎沒什麼訊息，好奇一問才知道，和朋友聊天或多人群組等，都是在IG，LINE只剩下班級群組，因她和朋友主要聯繫的App都還是以LINE為主，好奇妹妹的使用習慣，是現在多數年輕人的偏好嗎？

貼文引發討論，網友表示30歲以上的族群大多使用LINE，年輕人多數用IG聊天，「我跟朋友都在IG上聊天」、「老人用LINE，年輕人用IG」、「我只有公司群組會用LINE，私下都是用IG」、「LINE幾乎沒什麼在用了。」

另一票人也解釋，剛認識的朋友會加IG，可以單純傳訊息不互相追蹤，動態可選擇發在摯友圈，仍可保有隱私，但也有使用IG聊天一陣子的用戶抱怨，IG的貼圖不好找，還是以LINE的介面最好用。