美國聯準會（Fed）主席鮑爾23日在傑克森霍爾全球央行年會演說時，暗示Fed已在為降息預做準備，激勵美股收盤勁揚，台股今（26）日早盤上漲逾230點，約來到22394.52點。

台積電ADR漲2.91％、收171.28美元。台股現貨方面早盤上漲10元 至959元。鴻海漲逾1%至182元。

焦點股方面，新光金、台新金22日宣布合併，以1股新光金普通股換0.6022股台新金股票，但中信金23日宣布以現金加換股方式收購新光金，每股收購價為14.55元，取得51％股權，對外展現拿下新光金的決心。新光金今日股價大漲6％，最高來到13.3元。

23日道瓊工業指數終場上漲462.30點，或1.14%，收在41175.08點。標準普爾500指數上漲63.97點，或1.15%，收在5634.61點。以科技股為主的那斯達克指數上漲258.44點，或1.47%，收在17877.79點。費城半導體指數上漲141.753點，或2.79%，收在5228.652點。