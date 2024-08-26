在台灣每3個國人，就有1人脂肪肝。肝膽腸胃科醫師錢政弘分享有位48歲男子，沒有B、C 肝炎，不抽菸不喝酒，但只喝含糖飲料代替水，14年內從脂肪肝，惡化成肝硬化，肝臟萎縮到原來的3分之1，靠換肝移植才續命，提醒喝含糖飲料會加速肝纖維化，提早肝硬化，跟喝酒一樣傷肝，一旦健檢得知有脂肪肝，就要視為警訊，積極減重護肝。

基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘在臉書粉專PO文指，這名48歲男子，15年前曾在他的門診追蹤，當時男子33歲，身高163公分，體重95公斤，肝指數過高、有中度脂肪肝，沒有B、C肝、喝酒或抽菸，他的診斷是和肥胖有關的非酒精性脂肪肝炎。

錢政弘說，像這樣慢性肝炎患者，會增加糖尿病和心血管疾病的死亡風險，最高多2.5倍，這時應要積極減重，讓肝臟的脂肪減少，才不會持續肝炎和纖維化，可惜男子看了1年，就沒有回診，去年男子再就醫時，已是吐血來急救，檢查已有嚴重肝硬化合併食道靜脈曲張出血和大量的腹水。

錢政弘說，他拿男子的電腦斷層和腹部超音波影像和14年前的舊片相比，肝臟的邊長縮小30%，推算「體積萎縮到原來的3分之1」，肝臟硬化縮小後，肝門靜脈壓力上升，腹腔內的血液無法回流到肝臟，就會持續產生大量的腹水及食道靜脈瘤，到了這個階段，治療方式只有換肝。

錢政弘說，在過去1年裡，男子每隔1到2週，必須到醫院抽出腹水，緩解腹脹的症狀，平均每次抽5000 毫升，計算下來總共抽了約20萬毫升的腹水，苦不堪言。直到最近奇蹟出現，一位年輕人因意外重傷，家屬願遺愛人間捐出肝臟，男子才有幸換肝續命。

錢政弘說，他問男子「這幾年怎麼沒有減重？」男子卻回「脂肪肝不是人人都有嗎？我想應該不會這麼衰⋯」他再問「所以⋯你吃東西都沒忌口？」男子回「對⋯甜的和油炸的都吃，最胖有到100多公斤，我喜歡喝甜的飲料，果汁、汽水、手搖飲都喝，從來不喝水⋯。」

錢政弘說，男子應該沒想到喝含糖飲料會讓肝臟的纖維化加速，提早肝硬化，跟喝酒一樣傷肝，男子以為肚子大是原本肥胖的問題，沒有意識到肚子大其實是有腹水，一直到雙腳水腫，走路會喘，甚至吐血才看醫生，好在男子在肝臟移植術後恢復得很快，他相信男子往後會好好愛惜新的肝臟。

錢政弘說，脂肪肝問題可大可小，檢查報告出現紅字，就已經是警訊，別置之不理，要積極減重護肝，若有喝含糖飲料，一定要戒除。

衛福部國健署在官網指出，正常情況下，肝臟過多的脂肪堆積會導致肝臟慢性發炎，造成肝臟細胞受損，最終演變成慢性肝病、肝硬化，甚至是肝癌。研究指出台灣的脂肪肝盛行率約為33.3%，在亞洲，每1000個脂肪肝的個案中，1年約有5.3名個案會死亡。

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