真主黨最高軍事指揮官Fuad Shukr七月底在黎巴嫩首都貝魯特遇襲身亡，由伊朗支持的真主黨指控以色列發動這起暗殺行動，並矢言復仇。

在電視演說中，該黎巴嫩武裝組織領導人否認以色列軍方所說的，以軍先發制人的襲擊阻止了真主黨發動更大規模的攻擊，他強調，該組織有能力「按計畫」發動攻擊。

稍早前，由伊朗支持的真主黨和以色列之間才剛爆發自加薩戰爭以來最激烈的交火，以色列宣布未來48小時進入緊急狀態，在特拉維夫的班古里安機場（Ben Gurion Airport）湧現逃難人潮。

Nasrallah在談話中強調，該組織的攻擊刻意避開了平民或公共基礎設施，包括班古里安機場。他表示，真主黨的主要目標是以色列領土內約110公里處的軍事情報基地。這是迄今為止最深入以色列領土的攻擊行動，僅位在以色列第二大城市特拉維夫以北1.5公里處。

Nasrallah表示，真主黨將評估這次行動的結果，如果還不夠，那麼我們保留再次做出回應的權利。他表示，在發射攻擊無人機之前，真主黨戰士發射了300多枚「喀秋莎」火箭炮，成功分散以色列鐵穹（Iron Dome）防空系統的注意力。

該真主黨首領稱其組織無意發動更大規模的攻擊，尤其否認以色列軍方聲稱真主黨打算發射數千枚砲彈的說法。以色列總理納坦雅胡周日表示，這場戰鬥可能不會結束，事情還沒結束。