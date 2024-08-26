永豐期貨指出，台股上周五上漲9.22點，收在22158.05點，成交量3096.63億元。台指期上漲23點至22123點，逆價差為-35.05點。台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加501口至-8275口，其中外資淨空單增加1770口至-34860口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少595口至-11905口。
永豐期貨表示，上周五台股量能僅3000億出頭，資金仍在不同族群間輪動，留意本周是否出現特定族群量增表態。
聯準會主席鮑爾表示降息時機已到，激勵上周五美股四大指數整齊收高，台股ADR也全面揚升，台積電(2330)漲2.91%、聯電(2303)漲1.73%、日月光(3711)漲 3.88%。9月台指期今日開盤上漲107點，為22230點，金融期及電子期聯袂開高。
永豐期貨指出，台股上周五上漲9.22點，收在22158.05點，成交量3096.63億元。台指期上漲23點至22123點，逆價差為-35.05點。台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加501口至-8275口，其中外資淨空單增加1770口至-34860口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少595口至-11905口。
永豐期貨表示，上周五台股量能僅3000億出頭，資金仍在不同族群間輪動，留意本周是否出現特定族群量增表態。
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