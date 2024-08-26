蕭敬騰和經紀人Summer 林有慧相戀16年，直到去年Summer生日前一天，蕭敬騰終於跟女方正式求婚，並於同年10月19日登記結婚。如今傳出夫妻倆將於結婚一週年前夕、10月13日，要在台北大直萬豪酒店舉辦盛大婚宴，邀請至親好友見證幸福。

根據《鏡週刊》報導，蕭敬騰和經紀人Summer即將邁入結婚週年紀念日。兩人婚前低調密戀10多年，但婚後卻不時甜蜜放閃。寵妻的蕭敬騰，今年6月才包下杭州市區大型螢幕，為老婆Summer慶生，如今更傳出將在台灣舉辦隆重婚禮，讓親友們一起分享喜悅。友人透露近來收到女方訊息，詢問「10月13日是否有空參加蕭敬騰與林有慧的婚宴？」可見婚宴消息屬實。

蕭敬騰和經紀人Summer 林有慧相戀16年，於去年修成正果。（圖／summer_lin_627 IG）

去年Summer50歲生日當天，蕭敬騰舉辦秘密求婚派對，在眾多好友包括周杰倫夫妻等人見證下，單膝下跪拿出13.33克拉鑽戒求婚；成功後他熱淚盈眶向Summer獻上深情一吻，溫馨場面感動眾人，據悉鑽戒暗藏密碼，333象徵「一生愛你，生生不息」。

而蕭敬騰近期在大陸展開巡演，演唱到《Marry Me》時，親眼見證台下粉絲求婚成功，居然感動到當著眾人面前淚崩，眼淚完全止不住，想繼續演唱，卻帶著嚴重哭腔還頻頻走音，笑翻在場所有歌迷。眼見蕭敬騰情緒如此激動，讓人好奇是否想起與老婆Summer攜手走過的風風雨雨，才會有如此大反應。

蕭敬騰因粉絲求婚太感動，忍不住淚崩。（圖／翻攝自微博）

蕭敬騰與Summer相差14歲姊弟戀，走了16年才修成正果。他從2007年《超級星光大道》出道後，由Summer帶著闖蕩演藝圈，直到晉身歌壇天王。過去蕭敬騰坦言有閱讀障礙，念到二技仍不認識幾個字，曾哽咽自責：「很後悔，我什麼書都沒有讀、字都不會寫」，Summer就透露拍廣告時，因為蕭敬騰不會讀台詞，得重複唸給他聽，即便如此，Summer卻從不曾埋怨，才讓這份革命情感起了化學效應。

Summer交往初期擔憂公開戀情會影響蕭敬騰的事業。（圖／jam_hsiao0330 Instagram）

Summer表示交往初期，由於年紀差距相當大，加上本來僅是工作夥伴關係，擔憂公開戀情會影響蕭敬騰剛起步的事業，便鼓勵他能多看看外面世界，也建議不要公開分享兩人的關係。直到蕭敬騰年紀到30歲左右，開始跟她討論未來時，才明白對方的堅定，更加確定彼此關係：「這份感情除了我的年紀違反了大眾的認知，我們之間、三餐四季，不能再平凡了」。