陸軍去年間曾發生一起離譜違紀事件。一名在步訓中心受訓的少尉，凌晨闖入女官宿舍後，為避開鋪人員查緝竟躲到天花板上，更一度辯稱自己所為是「疑似中邪」。案發後，曾男隨即遭到軍方記過處分並核予汰除，馬防部則依服役未滿法定役期10年，提起行政訴訟要求賠償就讀陸官等費用共計235萬餘元。

判決指出，曾男所屬步兵營第二連少尉排長，自2019年6月起就讀陸軍官校，去年畢業後開始任官，並被派往步訓中心接受訓練；依軍事院校正期班規定，曾男服役時間為10年，即從2023年7月1日2033年7月1日。

曾男過去因同班而與曾姓學員結識，兩人也發展為男女朋友，2022年12月開始一起在外租屋，並於假日同住，2023年8月同時在步訓部接受分科訓練。同年8月7日凌晨1時許，曾男不知從何處取得女軍官寢室大門的密碼，並在深夜潛入，但安全軍官很快透過監視器查獲有男性闖入，隨即找來同袍協助尋人。

對於整起事件的經過，曾男主張，「我從寢室走出來後，循走廊走到東側樓梯徘徊，當時不清楚是和什麼物體在對答，對方指引我到女官寢門口，我走到女官寢門口後，耳朵內有聲音和我說密碼的全貌，我就輸入並進去女官寢。」

曾男表示，女友過去提及不想收假，還半開玩笑地說晚上可以去找她，「我和她說有鐵門，她和我說密碼就1而已，當天晚上耳朵的聲音叫我按16個1和1個#，我不確定我按了幾個1和幾個#，門就開了。」對此，曾男也說他後來也有聽見查舖聲音，但不清楚為什麼卻趴到了天花板上，緊接著發現查舖的人離開後，他也跑出女官寢，期間並不記得門是否有關上，然後就遇到了安官。

馬防部調查，認為曾男所為已不適服現役，事後核予大過2次處分，並於2023年9月1日勒令退伍。另按照軍費生規定，曾男任官後須至少服役10年，但卻僅服役2月退伍，軍方因此依據他未服滿招生簡章所定現役，核算包括公費待遇、津貼、訓練費用等要求賠償235萬餘元。

儘管曾男於庭上曾主張自己私自闖入女官寢室是疑似「中邪」，並非蓄意或計劃為之，且有國軍高雄總醫院的就診紀錄可參，而軍方當時同意撤回告訴，高雄地檢署了解情況後並做出不起訴處分。

台中高等行政法院審理，認為曾男事發當下為了躲避查鋪的人而躲到天花板上，再趁隙離開，思緒、行徑符合一般人反應，並勘驗曾男事前當晚與女友的LINE對話、事後與長官的答復顯見他今短暫失去行動決定及控制能力，隨即恢復理智，均為他一人空言主張，並無任何客觀證據能證明其精神狀況。

至於曾男事發當日曾前往高雄國軍總醫院就診，法官表示曾男僅提出就醫及用藥紀錄，無從佐證他的精神狀況，難認屬事發日就醫的診斷結果，因此依陸軍官校入學招生簡章明訂「軍費生自任官之日起服常備軍官現役最少年限10年，未服滿現役最少年限須按比率賠償」，認為軍方要求曾男賠償在校期間公費待遇、訓練等費用有理，判處曾男應全數賠償軍方235餘萬。可上訴。