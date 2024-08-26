儘管大S和汪小菲都已各自婚嫁，但張蘭始終不放過前媳婦；近來還把張穎穎一併拖下水，指稱她過去和大S勾結陷害汪小菲。沒想到這舉動徹底激怒張穎穎，惹得她火力全開、爆氣反擊，不但開嗆汪小菲孬種、Mandy是「皇家兒媳」，如今更發文抖出張蘭「帶球上位」，表示當年汪小菲的父親其實另有未婚妻。

張穎穎昨（25）日在社群上發文，再度暗指自己救了汪小菲2次對方卻不知感恩，更直批對方是「濫情無能的巨嬰」。隨後又爆料，「他還說他爸爸當時有訂婚妻子，媽媽卻帶球上位，無數次他媽媽要掐他，就為了逼他爸爸回家呢。大家可憐可憐他們吧！」一番話瞬間登上微博熱搜，掀起一陣討論，「他倆經常對著電話互扇巴掌，好可憐」、「在那個年代就帶球上位，不得了呀」、「真性情，有啥說啥，真實」。

張穎穎昨（25）日在社群上發文。（圖／翻攝自微博）

雖然也有人質疑張穎穎爆料內容的真實性，但網友將張蘭的自傳《我的九條命》內容翻出，當中提到，張蘭自己與汪小菲的爸爸剛開始戀愛時，對方有個藕斷絲連的女友，更坦言當時他們感情不錯，只是礙於家人反對才分開，於是自己便展開攻勢對男方及其家人好，所以很快就得到了準婆婆的認可，之後兩人在交往4年後結婚，且當時張蘭也已經懷有身孕。

有網友將張蘭的自傳《我的九條命》內容翻出。（圖／翻攝自微博）

對此，該網友忍不住直呼：「張蘭老太婆的自傳《我的九條命》裡面她自己寫的，結合穎穎的爆料，這下全都對應上了。」張穎穎則回應，「對的，當時老太太跑到男方父母前，說我一定懷的是兒子，如果是女兒當場掐s（死）……厭女到極致。真狠啊。幸運的是，是兒子，是不成器的好大兒」。