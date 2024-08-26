全聯買一送一優惠來了，從即日起至9月5日全聯推出限時11天，超過143件商品特價買一送一，包括咖啡、餅乾、米、醬料、牙膏、洗衣精等。此外，下個月17日就是中秋節，大潤發也祭出優惠，推出海鮮烤肉特價組合。

全聯表示，即日起至9月5日推出買一送一優惠活動，這次特價商品包括咖啡、餅乾、醬油、清潔用品、飲品等，逾143件品項，其中UCC典藏風味濾掛式咖啡買一送一，平均一盒87元；西雅圖濃黑冰咖啡重烘焙平均一盒88元；西雅圖極品濾掛咖啡–藍山綜合平均一盒80元；伯朗咖啡嚐家濾掛咖啡–榛曦巧郁風味平均一盒99元等。

全聯超過百件商品特價買一送一。（翻攝自全聯官網）

另外，像是萬家香純佳釀薄鹽淡口醬油買一送一後，平均一瓶只要60元；胡同萬用醬辣味平均一瓶70元；萬家香黑豆醬油平均一瓶75元；三好米落羽香稻（一等米）買一送一後，平均一包109元；白蘭酵素除菌洗碗精補充包平均一包59元；白蘭精油芳香豆洗衣球平均一袋149元；阿華田巧克力麥芽曲奇平均一盒50元。

全聯超過百件商品特價買一送一。（翻攝自全聯官網）

為迎接中秋節，大潤發自即日起至9月5日也推出優惠，全館購買任一冷凍商品，送69元進口挪威鯖魚一夜干加購券，以及海鮮烤肉超值組每組699元，夯嚴選串烤組每組1459元，豪華海鮮烤肉組特價1488元，買烤肉醬或香料調味粉，單筆滿120元送12元發幣。