由於蘋果即將在9月發表iPhone 16系列新機，不少消費者轉趨觀望態度，導致蘋果本月的銷量和銷售額雙雙下滑約一成；不過，除了價格因素以外，iPhone 16系列上市初期無法使用AI功能，還是有不少消費者選擇相對平價的iPhone 15；其中iPhone 15 128GB維持第二名，而iPhone 15 Pro 128GB和iPhone 15 Plus 256GB分別取得5%和2%的銷量增長，但整體上蘋果的銷售成績仍面臨壓力；此外，儘管iPhone 13 128GB銷量下滑17%，但排名還是有第二十名，顯示市場對舊機型的需求依然強勁。

三星方面則是以中階至入門的Galaxy A系列最受消費者歡迎，其中Galaxy A55 256GB蟬聯全台冠軍寶座，單機銷量甚至比排名第二的iPhone 15 128GB多出一萬支；Galaxy S24+ 256GB則是從六月的第十六名上升至十二名；而三星Galaxy S24 Ultra 256GB則是第六個月連莊最暢銷Android旗艦，排名為第十五名。

有趣的是，暑假期間部份中階和入門手機的價格調整至消費者更能接受的甜蜜點，使得這些機型重新回到銷售榜單前列；其中vivo V30 512GB從6月的第二十三名上升至第十七名；Redmi 13C 128GB獲得第四名的好成績；而OPPO Reno12 Pro 512GB亦成為黑馬，首次進榜即奪下第十六名。