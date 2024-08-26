高雄市三民區大昌一路口昨（25）日下午1時57分發生火警，美食市集的10多攤攤販全面燃燒，波及隔壁小有名氣的港式料理餐廳「瓊姐車仔麵」，業者事後在社群發文表示，店倒了沒關係，大家也不願意看到火災發生，創業的初衷是想把香港美食帶來台灣，很感謝饕客一直以來的支持及包容，「瓊姐需要休息了，暫時跟大家下台一鞠躬」，讓一票粉絲不捨。

業者於《Threads》及臉書粉專發文表示，因隔壁起火，導致店面整間燒光。他回憶以前在瑞豐夜市起家時，只是一個小攤車，一直做到現在開了大店面，裝潢、設備、餐點等都是從香港運到台灣，強調來台灣開業，都是靠自己努力，初衷只是想把香港美食帶來台灣，如今付之一炬，「店倒了沒關係，大家也不願意，發生了只能去面對。」

業者表示，所幸火災當下還沒開始營業，沒造成任何人員傷亡，後續等警局及消防隊做處理，強調很感謝大家一直對他們的支持及包容，「瓊姐需要休息了，暫時先跟大家下台一鞠躬。」

不少忠實饕客不捨，希望業者能重新開業，再品嘗記憶中的滋味，「還是希望你們能重新開張」、「高雄不能少了你們這家美食」、「我也去吃過3～4次，看到這消息真的感到很遺憾」、「期待早日整理好再出發。」